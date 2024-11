Ilrestodelcarlino.it - Nuovo campo sportivo, finalmente si gioca

Si respirava aria di soddisfazione sabato e domenica scorsi, prima, durante e dopo le partite che le squadre giovanili dell’Asd Nuova Casola Valsenio hanno disputato neldel paese collinare. Soddisfatti ed eccitati i piccoli e giovanitori, soddisfatto il pubblico e soddisfatto il sindaco Maurizio Nati nel vedere realizzata e utilizzata un’opera attesa da oltre nove anni. Da quando, una mattina del 2015, quasi la metà deldegli Olmatelli precipitò improvvisamente nel sottostante letto del fiume Senio. "L’inaugurazione ufficiale delimpianto – spiega il sindaco Nati – è prevista per il prossimo marzo, ma vista l’impazienza deitori di poterre nele vista soprattutto la difficoltà di poter disputare i campionati giovanili in quanto ildi Borgo Rivola è stato alluvionato e quello di Riolo è scomodo, è stato deciso di utilizzare da ora l’impianto terminato oltre i tempi previsti in quanto i lavori sono stati rallentati prima dal Covid e poi dalle frane che hanno sconvolto il nostro territorio.