Non c'è pace per la famiglia reale inglese: dopo Re Carlo e Kate Middleton, anche Camilla è malata

Altra brutta notizia per lae per i suoi sostenitori:la notizia del cancro di Ree quello dirisulterebbe essere. Cos’è ha la Regina consorte? Lo scorso 30 ottobreParker Bowles è tornata in Inghilterraun viaggio istituzionale in Australia, passandoper l’India. Proprio appena rientrata nel suo Paese, la moglie di ReIII ha iniziato ad accusare forti dolori al petto e nelle ultime ore un portavoce dei Windsor ha allarmato i sudditi. Nel comunicato stampa si legge che i medici di corte hanno consigliato alla Sovrana di rimanere a riposo più possibile, annullando tutti gli impegni che dovrebbe onorare prossimamente. Sembra cheabbia un’infezione al torace: cosa significa? Quanto è grave la situazione? Che malattia ha? Nel comunicato diffuso dal portavoce della, si leggono i sintomi avvertiti daParker Bowles al ritorno dall’Australia.