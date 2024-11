Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 1-6, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra è costretta alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Prima esterna vincente di. 40-AD Pbreak. Regalo della cinese, che spedisce in corridoio l’accelerazione di dritto a campo aperto. 40-40 Splendido rovescio lungolinea vincente di. Parità. 40-30 Servizio e dritto lungolinea vincente dell’asiatica. 30-30 Attacco in controtempo vincente del, che prova a scuotersi. 30-15 Primo ACE del set di. 15-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio della cinese. 15-0 In corridoio il rovescio difensivo di. SECONDO SET 6-1 Primo set. Impressionante la profondità e l’intensità di pdella cinese, che chiude un primo set dominato. 40-AD Set point. Dritto inside out precisissimo dell’asiatica. 40-40 Non passa il dritto inside in della toscana. AD-40 Sul nastro la risposta di dritto della cinese.