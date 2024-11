Liberoquotidiano.it - Kamala e il video al telefono: "Tutto finto, cosa si vede sullo schermo" | Guarda

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Questa campagna elettorale e questo election day sono un grande, inquietante test. Non solo per l'America, ma per il mondo: come distinguere ciò che è falso da ciò che è vero. I due candidati, Donald Trump eHarris, e soprati loro sostenitori si stanno sfidando a suon di colpi bassi tra accuse di "mega-frodi elettorali" (la denuncia è dei repubblicani e riPhiladelfia, la principale città del Pennsylvania, uno dei sette, decisivi swing state che con ogni probabilità decideranno le presidenziali) e rumors di "annunci di vittoria già questa notte", adombrando alla possibilità del colpo di mano del candidato repubblicano, quasi un golpetto, visto che in America è tradizione e non solo garbo istituzionale che a suggellare l'esito del voto sia il perdente, con una telefonata al vincitore.