Movieplayer.it - Hulk Hogan rivela il motivo per cui è stato cancellato il film biografico con Chris Hemsworth

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'ex wrestlerha svelato ilper cui ilsulla sua vita con starnon èrealizzato.è tornato a parlare delper cui ildedicato alla sua vita e carriera che avrebbe dovuto avere come protagonista. Il progetto avrebbe dovuto essere prodotto da Netflix e la star australiana sembrava avesse iniziato a prepararsi fisicamente per l'interpretazione del wrestler. I dettagli sul progetto non realizzato Dietro la macchina da presa per realizzare il, come annunciato nel 2019, avrebbe dovuto esserci Todd Phillips, regista recentemente di Joker: Folie à Deux. Il lungometraggio avrebbe dovuto mostrare l'ascesa didalla sua vincita su The Iron Sheik fino .