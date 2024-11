Ilveggente.it - Genoa-Como, Serie A: tv, formazioni, pronostico

è una partita della dodicesima giornata diA e si gioca giovedì alle 20:45: probabili, diretta tv e streaming. La seconda vittoria in campionato identica alla prima: in trasferta, uno a zero, con rete di Pinamonti. Il, nella gara esterna contro il Parma, ha trovato i tre punti che mancavano dalla fine d’agosto quando la truppa di Gilardino era andata a vincere contro il Monza. Tre punti pesantissimi che, almeno per qualche giorno, hanno tolto i rossoblù dalla zona rossa della classifica.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE c’è stato anche il debutto di Mario Balotelli: pochi minuti in campo, il tempo di prendersi un’ammonizione per l’attaccante che, se in forma, potrebbe dare una bella mano in questa stagione.