Calciomercato.it - Fonseca batte il Real e stupisce tutti: “In Italia è più difficile”

Il Milan compie l’impresa al Bernabeundo ilMadrid di Ancelotti. Serata memorabile descritta anche dalle parole di PauloIl Milan vince e convince contro ilMadrid, portando a casa tre punti pesantissimi alla quarta giornata di Champions. Vittoria di carattere e qualità per la squadra di unestremamente soddisfatto.il: “Inè più” (Screenshot Sky) – Calciomercato.itL’allenatore portoghese ha parlato nel post partita a ‘Sky Sport’: “Abbiamo vinto perchè i giocatori hanno avuto il coraggio di non avere paura di niente. Il primo tempo abbiamo fatto cose veramente importanti mentre nel secondo abbiamo sofferto di più ma lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo meritato la vittoria e non solo per i tre gol, ma perchè abbiamo giocato con grande qualità.