Romadailynews.it - Finge di essere un dipendente d’hotel, aggredisce un ospite e ruba una TV: arrestato a Tivoli

Un 29enne è stato bloccato dalla Polizia mentre cercava di fuggire con un televisoreto. Questa mattina, intorno alle 7, un uomo di 29 anni è statodopo aver tentato dire un televisore da un hotel di. Il giovane, per introdursi nella stanza, ha finto diundella struttura e ha allertato l’della presenza di presunti rapinatori nei paraggi. Ingannato dalla messa in scena, l’ha aperto la porta, ma è stato subito aggredito dall’uomo, che ha poi preso il televisore e tentato la fuga. Allertata da una chiamata al 112, la Polizia di Stato del Commissariato-Guidonia è intervenuta tempestivamente, intercettando il sospetto mentre si allontanava con la TVta. Alla vista degli agenti, il ventinovenne ha cercato di confondere le forze dell’ordine fornendo false generalità, arrivando persino a presentarsi come un noto conduttore televisivo.