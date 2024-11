Elezioni USA | Donald Trump rieletto 47 presidente | Abbiamo scritto la storia ora basta guerre

.com - Elezioni USA: Donald Trump (ri)eletto 47° presidente: «Abbiamo scritto la storia, ora basta guerre»

Nell’election night americana il candidato repubblicanoha stravinto contro Kamala Harris ed è stato (ri)eletto 47°degli Stati Uniti: ecco il suo discorso, annuncia «la! Non inizieremo altre, le finiremo» Nell’election night americana il candidato repubblicanoha stravinto contro Kamala Harris ed è stato (ri)eletto 47°degli Stati Uniti. Insieme aè stato eletto suo viceil senatore dell’Ohio J.D. Vance.USA 2024 – Mappa voti ore 9, 78 anni, era già statodal 2016 al 2020, quando poi fu battuto di misura da Joe Biden. Kamala Harris, vicein carica e che ha sostituito proprio l’anziano Biden nella corsa alla Casa Bianca, non è quindi riuscita a coronare la sua rincorsa, che la vedeva partire in netto svantaggio salvo poi recuperare in un annunciato testa a testa che alla fine non si è concretizzato.