È morto l’avvocato Rossi | una vita sul filo dell’ironia

Fano, 6 novembre 2024 – Si è spento lunedì all’età di 79 anni,Giancarlo. Marito, padre e nonno amorevole; professionista di razza e di stirpe (avvocato il padre, avvocato la figlia) e anche appassionato politico nel senso più profondo del termine, ovvero della ‘polis’- città intesa in senso comunitario, per la giustizia e nel rispetto della legge. Ma Giancarloera molto di più. Era “, il tennista, il dantista - lo ricorda la figlia Annalisa -, il classicista che vestiva con naturalezza la toga in Tribunale e la toga dei Cesari, portando con un pathos grande come il suo entusiasmo, l’orazione funebre a Cesare sotto l’Arco di Augusto e l’arringa in Tribunale”. “Uomo positivo e ottimista, che non aveva solo e sempre il bicchiere mezzo pieno, ma una brocca piena che distribuiva a chiunque, a garganella, anche a coloro che non avevano nemmeno il bicchiere.