Dilei.it - Dalla valigia alle chiavi: come usare uno Smart Tracker per non perdere più gli oggetti a cui tieni

Leggi tutto su Dilei.it

Quella degliè una tecnologia piuttosto semplice ma con un grande impatto nella nostra quotidianità. Ha cambiato, infatti, il modo in cui teniamo traccia dei nostripersonali, diminuendo l’ansia di, portafogli o valigie e anche lo stress mentre siamo in viaggio o semplicemente mentre viviamo le nostre giornate. Con una varietà di funzioni avanzate e design versatili, non è sempre facile capire qual è il gadget più adatto a noi e compatibile con il nostrophone: ecco i più acquistati e apprezzati online, con le loro caratteristiche salienti. Cos’è uno? Iniziamo dbasi. Unoè un piccolo dispositivo di localizzazione che si attacca aglipersonali e si sincronizza con il tuophone. Una volta collegato, consente di rintracciare la posizione dell’oggetto tramite app sul dispositivo.