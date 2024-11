Linkiesta.it - Conte, Schlein e la triste contesa per lo scudetto del populismo

È probabile che nei prossimi mesi Movimento 5 stelle e Partito democratico, in competizione tra loro, voglianondersi lodel. Una gara a chi la spara più grossa, a chi colpisce meglio l’elettorato più sensibile ai richiami della demagogia e dell’estremismo verbale intriso di moralismo da quattro soldi. Per come si stanno mettendo le cose in casa del Movimento, da quella specie di congresso di fine mese dovrebbe uscire una svolta nella direzione di una ritrovata solitudine politica attraverso il rifiuto di un’alleanza organica con il Partito democratico. Insomma, la linea della “verginità” proposta (ma sarebbe meglio dire annunciata) da Marco Travaglio e spiegata così da Chiara Appendino, vicinissima a Giuseppe: «Stare col Partito democratico ora è dannoso, dobbiamo darci un’identità».