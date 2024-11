Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 5 anni salvata da una cardiopatia rara all'ospedale di Ancona

, 6 novembre 2024 – Cinque. Un sorriso vispo, grande come la voglia di conoscere, vivere e muovere i primi passi nel mondo. L'abbraccio di mamma e papà che rincuora, conforta, rinvigorisce. Maria Giovanna, nome di fantasia, e la sua famiglia non sapevano cosa sarebbe potuto accadere. Ma in quella diagnosi sulladi un soffio cardiaco, dopo il rilievo della pediatra nei mesi precedenti, hanno capito che qualcosa non andasse. Hanno approfondito. E nei giorni scorsi la piccola è stata portata all'osservazione della Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita, diretta dal dottor Sergio Filippelli, dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e, in particolare, all'ambulatorio cardiologico dell'Salesi di. Un'eccellenza assoluta. Detto, fatto. Un elettrocardiogramma patologico ha destato i primi sospetti diagnostici, orientando quindi l'esame del dottor Alessandro Capestro verso la diagnosi di unacongenita estremamente