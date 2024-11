Anteprima24.it - Benevento, derby con l’Avellino: l’ONMS ha sospeso il giudizio sulla prevendita

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ già partita la macchina organizzativa in vista del-Avellino in programma il 17 novembre. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ora, hailin merito alle possibili restrizioni. Difficile prevedere quali potranno essere gli scenari soprattutto alla luce degli ultimi duecaratterizzati dalle i temperanza dei tifosi. Così si è espresso: “Per l’incontro di calcio “Avellino” (Serie C, in programma il 17 novembre 2024), l’Osservatorio sospende ilal fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, si invita la Lega competente ad interessare le società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi”.