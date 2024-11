Ilfoglio.it - Anche domani l’algoritmo di X resterà un asset per la destra complottista trumpiana

La scorsa settimana Bloomberg ha pubblicato un’analisi dei 53 mila tweet pubblicati a partire dallo scorso dicembre da Elon Musk, capo di X, sul suo stesso social network. I suoi argomenti preferiti sono risultati per lo più l’immigrazione clandestina e i brogli elettorali. In molti casi, i due fenomeni convergono in un’unica grande storia che ha ossessionato gli ultimi giorni di campagna elettorale pro Trump di Musk e della sua piattaforma: quella di un paese in cui l’integrità delle elezioni è minacciata dal voto via posta, che sarebbe al centro di un complotto ordito dai democratici e portato avanti dai milioni di immigrati clandestini presenti nel paese. Se un paio d’anni fa Musk non avesse comprato Twitter, tutto questo avrebbe un peso diverso: sarebbe solo un altro miliardario radicalizzato durante la pandemia e abituato a stare troppo tempo online.