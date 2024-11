Unlimitednews.it - Zaia “Accordo con GdF nell’interesse del settore della pesca”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un grandecon la Guardia di finanza, una collaborazione necessaria affinché tutti i fondi comunitari abbiano la giusta definizione e destinazione,degli operatori del”. Ad annunciare l’intesa è oggi il presidenteRegione del Veneto Lucaa Venezia. “Questa firma permette di suggellare un percorso trasparente a beneficio degli operatori – ha proseguito– affinché i fondi comunitari in Veneto possano dirsi ben investiti. Non è una cosa da poco: la nostra Regione li utilizza e chiede di utilizzare anche quello che gli altri non riescono a investire. I fondi comunitari fanno la differenza”.ha sottolineato che l’riguarda 656 imbarcazioni del Veneto, 6737 imprese con quasi 8000 occupati, per 14mila tonnellate di pesceto ogni anno in Veneto.