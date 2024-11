Lapresse.it - Vela: Malizia-Seaexplorer partecipa alla decima edizione del Vendée Globe

Tutto pronto per ladelGlobe, la regata intorno al mondo in solitaria, senza scalo e senza assistenza che si tiene ogni quattro anni dal 1989. Quaranta velisti partiranno il 10 novembre da Les Sables-d’Olonne, in Francia, e tra loro ci sarà Boris Herrmann, membro dello Yacht Club de Monaco. Il velista tedescoa questa epica regata di 24.300 miglia nautiche (45.000 km) a bordo dell’IMOCA, battente bandiera monegasca. Vincitore del campionato IMOCA 2018/2020 e 5° nel precedenteGlobe (in 80 giorni 15 ore 59 minuti 45 secondi), Herrmann è uno dei favoriti per la vittoria di questapartenza, a incoraggiarlo ci saranno il principe Alberto II di Monaco, presidente dello YCM, Pierre Casiraghi, vicepresidente dello YCM e fondatore del Team, e Bernard d’Alessandri, segretario generale del club.