Usa 2024, dieci cose che bisogna sapere per capire le elezioni americane

Il voto popolare e gli swing states, il collegio dei grandi elettori, l'ordine di chiusura dei seggi, il rinnovo del Congresso. Ci siamo: l'election day è arrivato. Stanotte gli Stati Uniti decidono a chi affidare la loro 47esima presidenza: se vincerà Donald J. Trump, che è già stato alla Casa Bianca, il numero degli inquilini dello Studio Ovale resterà invariato: 45. Se, invece, a prevalere sarà la vicepresidente uscente, Kamala Harris, il numero delle persone presidenti salirà a 46. Lo scarto tra presidenze e capi della Casa Bianca è dovuto al fatto che, ricorda Marco Respinti nella sua guida per l'elezione americana (Come si Usa), Grover Cleveland alla fine dell'Ottocento fu presidente per due mandati non consecutivi. Come potrebbe accadere a “The Donald”. Dipenderà dalla piega, man mano che chiuderanno le urne dei singoli Stati, che prenderà la corsa.