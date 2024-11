Puntomagazine.it - UGL: Competenze, transizioni e competitività: formare il futuro del lavoro

Giovedì 7 novembre si terrà una tavola rotonda organizzata dall’UGL Chimici basata sulla formazione dellavorativo Un’occasione cruciale per discutere le nuoverichieste nel mercato del, con una particolare attenzione alle sfide della transizione digitale ed ecologica. Organizzata all’interno del Consiglio Nazionale UGL Chimici 2024, la tavola rotonda riunisce rappresentanti istituzionali, accademici e leader del settore industriale per esplorare insieme le sfide e le opportunità che attendono lavoratori e imprese. Di spicco il parterre degli ospiti: interverranno Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero dele delle Politiche Sociali; Roberta Caragnano, Prof.ssa di Diritto delle Politiche Sociali e del, Università LUMSA; Giorgio Maracchioni, Presidente dell’Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita; Luca Paolazzi, Direttore Scientifico della Fondazione Nord Est, Consulente presso Ceresio Investors; Nicola D’Erario, Capo Area Relazioni Industriali di Farmindustria; Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici.