Ilgiorno.it - Tutta Cremona dà l’addio a Chiara, figlia dell’ex sindaco Galimberti

– È venuta a mancare domenica all’ospedale Maggiore di, ladiciannovenneGianluca. La ragazza, affetta da Sindrome di Down, era stata colpita da un malore giovedì durante una recita teatrale, attività che la ragazza che tanto amava. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto al Pronto soccorso del Maggiore, le condizioni della ragazza si sono rivelate subito gravi ed era stata trasferita in Terapia intensiva.la famiglia, alla quale era legatissima, le è stata vicino fino all’ultimo istante.era tanto amata da tutti, a partire dai fratelli maggiori Marco e Giovanni, per la sua particolare solarità, creatività e soprattutto per l’entusiasmo verso la vita e le sue passioni. Era studentessa all’Einaudi di, nel settore turistico.