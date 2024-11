Lanazione.it - Sbanda alla rotatoria di Ospedaletto. Sbalzato dall’auto, muore sul colpo. Chi era la vittima

(Pisa), 5 novembre 2024 – Tragedia ieri mattina, intorno alle 5.50,di, nei pressi dell’intersezione tra la strada regionale 206 e via Bellat. Riccardo Giovannetti, 42 anni, nato a Livorno ma residente a Cascina, ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto mentre eraguida della sua Lancia Ypsilon. L’uomo è statofuori dall’abitacolo dopo che l’auto si è ribaltata finendo fuori strada e fermandosi contro una siepe. Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale, Giovannetti avrebbe perso il controllo del veicolo proprio in prossimità della. L’auto, una Lancia Ypsilon, hato improvvisamente e si è capovolta, trasformando l’asfalto in uno scenario di morte. L’impatto violento ha fatto sì che l’uomo fosse scaraventato all’esterno del veicolo, dove il personale del 118, giunto immediatamente sul luogo, lo ha trovato riverso.