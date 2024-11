Ilgiorno.it - “Rubano pure i fiori finti dalle tombe”: non c’è pietà nemmeno per i morti

Monza – Forse non c’è cosa più triste, almeno in termini di furti, che rubare ilapidi al cimitero. Ep, nei cimiteri di Monza, è un fatto ricorrente da lungo tempo, e che non accenna a diminuire. Anzi, a qualche giorno dalla commemorazione dei defunti del 2 novembre, si fa un altro bilancio negativo in merito al triste fenomeno. “Anche in questo 2 novembre e in questi giorni di ponte gli episodi segnalati sono stati tanti - dichiara uno dei quattro custodi del cimitero urbano -. È una situazione che va avanti da tanto tempo e su cui è difficile intervenire. Il fatto è che non si può fermare una persona con in mano deise prima non si è visto l’atto del furto. E noi in qualità di custodi non possiamo identificare nessuno”. “Di giri di perlustrazione ne facciamo - prosegue -, ma va considerato che questo cimitero è davvero enorme, con 3 ingressi e 95 campi, e anche qualora domandassi a una persona il perché cammini con un mazzo diin mano, potrebbe tranquillamente rispondermi di essere diretta alla tomba di un proprio caro”.