Rubano anche i fiori

Giorni fa mi sono recata al cimitero della Certosa per visitare i miei cari estinti. Con grande rammarico ho evidenziato che i vasi delle urne erano privi deimessi l'ultima volta. Ho fatto un giro e molti vasi di urne ad altezza d'uomo ne erano privi. Ho interpellato il mio fioraio di fiducia il quale mi ha riferito che hanno lamentele in continuazione a questo proposito. In seguito ho telefonato agli uffici di competenza e un addetto, piuttosto meravigliato, ha risposto che avviserà i "ragazzi". E' mai possibile che in una città civile la nostra Certosa, metadi visite organizzate, venga così disonorata? Roberta Pizzirani