Romadailynews.it - Roma, tenta di lanciare droga e cellulari a Regina Coeli: arrestato 30enne

Fermato dalla Polizia Penitenziaria un cittadino marocchino che cercava di introdurre stupefacenti e telefoni nel carcere. Gli agenti della Polizia Penitenziaria dihannoun cittadino marocchino di 30 anni, colto in flagrante mentreva di introdurree telefoninel carcereno. L’uomo aveva preparato un involucro di plastica ben sigillato contenente 204 grammi di hashish, 25 grammi di cocaina e alcuni telefoni, per un totale di oltre 7.000 dosi di. La consegna sarebbe dovuta avvenire tramite una cordicella calata dall’interno del carcere. Scoperto dagli agenti, ilhato una fuga, ma è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi per le vie adiacenti. Nell’udienza a piazzale Clodio, l’uomo ha dichiarato di essere stato pagato 300 euro da un contatto sconosciuto per consegnare il pacco.