Ilrestodelcarlino.it - Quintana: ecco le liste. Sorpresa Piazzarola,. Marozzi sfida Fattori. Porta Solestà con Mancini

Laè servita. Poco prima che suonasse il gong, ieri sera, per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo dei comitati di sestiere, in programma il 15 dicembre, è arrivata la seconda lista alla. Farà capo all’armigero Gianni, che sfiderà lo storico tamburino Luca. Questi i candidati a sostegno di: Fabio Luzi, Davide Grasso, Fiorenzo Esposto, Eraldo Pedicelli, Valentino Palombi, Vito Carlo Guarini, Paolo Vagnini, Moreno Galiè, Sirio Salvucci, Enrico Celani, Leonardo Chitarrini, Pierluigi Messidori, Pierluigi De Angelis e Luciana Poli. Al fianco di, invece, ci saranno Giorgio Agostini, Cristian Amorosi, Cristian Auriemma, Alfredo Bartoli, Lorenzo Bartoli, Fabio Cipollini, Alessandro De Angelis, Andrea Frollo, Rita Governatori, Loreto, Lucrezia Piermarini, Sabrina Pulsoni, Alessandro Trivelli e Luca Vannicola.