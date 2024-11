Oasport.it - Quando si gioca Errani/Paolini-Chan/Kudermetova: orario WTA Finals 2024, tv, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

Momenti decisivi in arrivo per Jasmine, sia da sola che in coppia con Sara. Ed è questo secondo caso che la vedrà protagonista giovedì, nell’incontro che vale l’acceso alle semifinali delle WTAnel girone bianco. Dall’altra parte della rete Hao-Chinge Veronika. Per assurdo, si tratta della replica della finale del WTA 1000 di Pechino, vinta dalle azzurre e che ha consentito loro di rendere ancor più preziosa un’annata che, a prescindere da come andranno questi ultimi sgoccioli di stagione, sarà totalmente da ricordare. Il primo posto è già nelle mani di Dabrowski/Routliffe. Si giocherà come ultimo match, e questa collocazione arriva per un unico motivo: l’organizzazione vuole evitare di avere Dabrowski/Routliffe-Dolehide/Krawczyk, un match che non conta più nulla, come ultimo match.