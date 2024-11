Movieplayer.it - Netflix dice addio ai contenuti interattivi, solo quattro titoli si salvano (per adesso)

Il 1mbrecancellerà la quasi totalità dei suoi. Come ha confermato lo streamer a The Verge, dei ventipresenti ne resteranno: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, e You vs. Wild. La rimozione deisegna una conclusione deludente per l'esperimento pionieristico messo in atto danel campo dei. L'azienda ha lanciato per la prima volta inel 2017 con Puss in Boot: Trapped in an Epic Tale, e ha toccato l'apice dell'interesse del pubblico con Black Mirror: .