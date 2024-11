Puntomagazine.it - Napoli: arrestate tre persone per lesioni gravi e aggressione

Tre arresti per una violentache ha causatoa un lavoratore. Intervenuti gli agenti della Polizia Su delega del Procuratore della Repubblica disi comunica che, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale diche ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indagati gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato dissime aggravate. La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dalla Unità operativa investigativa ambientale ed emergenze sociali della Polizia Municipale in relazione ad una brutaleavvenuta il 21 febbraio scorso inal Corso Garibaldi ai danni di un cittadino gambiano.