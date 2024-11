Ilrestodelcarlino.it - Multiplo, museo diffuso: il progetto affidato all’architetto Avenoso

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue il percorso per la realizzazione del MuDiCa (e partecipato di Cavriago): tramite affidamento diretto, è stato dato l’incarico della progettazione preliminare degli spazi all’interno del centro culturale(foto)pavese Jacopo. Costo 25mila e 700 euro. La Regione ha concesso per il Mudica all’amministrazione comunale un finanziamento di 300mila euro, ripartito sul triennio 2024-’26. Ilrientra nel piano strategico2030 che tra le linee guida ha "la moltiplicazione sul territorio di opportunità di conoscenza, socializzazione, sperimentazione, ascolto e scambio", "la costruzione di itinerari museali diffusi, per rafforzare i legami identitari della comunità, promuovere benessere e arginare forme di insicurezza, e vulnerabilità, impedire l’esclusione dalla fruizione e produzione culturale", oltre alla "la valorizzazione dell’identità collettiva, dei luoghi e delle storie di Cavriago, dei beni storici e dei saperi".