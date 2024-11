Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 6-6, ATP Metz 2024 in DIRETTA: si decide al tie-break un lungo e combattuto 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Gratuito di rovescio del russo. Ancora un mini-da recuperare! 1-5 Si gira con il russo in controllo dopo lo schema servizio-dritto. 1-4 Servizio e smorzata. 0-4 In rete il dritto di. Altro mini-. 0-3 Servizio e dritto, scappa via. 0-2 Servizio vincente. 0-1 Vola via il rovescio in difesa di. 6-6 E allora. Era inevitabile, il tie-in questo set già da 60?! A-40 Risponde in rete sulla seconda di dritto. 40-40 Servizio e benedizione. 40-A NOOO! L’ha presa. Risposta che stava volando via di, DISASTRO diche vuole colpire al volo e combinba un disastro. SET POINT! 40-40 Con l’inside in!! 40-30 Miracolo diin corsa di rovescio ad una mano! 40-15 Comodo dritto dia chiudere.