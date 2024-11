Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia è il primo finanziatore pubblico di combustibili fossili in Europa. Meloni rispetti gli impegni di Glasgow”

Di ActionAid Italia, Focsiv, Movimento Laudato Si’, ReCommon e WWF Italia A pochi giorni dall’inizio della Cop29 di Baku, in Azerbaigian, ci rivolgiamo nuovamente – con il sostegno di Both Ends, Counter Balance, Friends of the Earth Stati Uniti, Oil Change International, The Corner House – al governo italiano affinché si adoperi per l’interruzione dei finanziamenti pubblici internazionali di progettie a favore di soli investimenti che accompagnino una giusta transizione energetica. Il nostro appello richiamaal rispetto degliassunti con l’Accordo di Parigi (Cop21) e durante le successive Conferenze sul clima, in modo particolare con la Clean energy transition partnership (Cetp, anche detta “Dichiarazione di”) del 2021 (COP26) – che riguarda le istituzioni finanziarie pubbliche – nonché in linea con l’allontanamento daisancito dalla COP28 di Dubai.