Tpi.it - La Talpa 2024, il cast: i concorrenti della nuova edizione

Leggi tutto su Tpi.it

La, il: i. I nomi, chi sono Qual è ilde La? Sono dieci idello storico reality di Canale 5 che torna con la conduzione di Diletta Leotta per sei settimane ogni martedì dal 5 novembre in prima serata. Chi è la? Lo scopriremo nel corso delle puntate, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni. Vediamo insieme ilde La: iMa qual è ilde La? In tutto si sfidano dieci, pronti a darsi battaglia per scoprire chi è l’infiltrato. Ecco tutti i nomi: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e infine la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che parteciperà come un unico concorrente.