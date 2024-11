Quotidiano.net - La filosofia di Eco.Ser.: "Gestione dei rifiuti, la tutela dell’ambiente per noi è la priorità"

di Federico Tommasini CASTENASO (Bologna) "Le novità targate Eco.Ser. quest’anno passano per i padiglioni di Ecomondo". Ad annunciarlo è Gilberto Gherardi, amministratore dell’azienda di Castenaso attiva nei servizi didei, con un occhio sempre attento all’ambiente e all’ecologia. "Anche questa volta saremo presenti alla fiera più importante del settore green in Italia e avremo tante sorprese in serbo da annunciare ai nostri clienti e fornitori. Prima di tutto l’appuntamento riminese rappresenta l’occasione per la presentazione ufficiale di mio figlio Massimiliano, entrato da poco a lavorare con noi". Da quando nel 2020 Gherardi è a capo dell’azienda in provincia di Bologna, Eco.Ser. non ha mai saltato un’edizione dell’appuntamento riminese. "Ecomondo è la nostra fiera: significa incontrarsi e vedersi di persona tra addetti che lavorano nello stesso settore.