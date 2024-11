Liberoquotidiano.it - "Kamala o Trump? Ecco chi vince": un solo errore in 40 anni, la profezia del "Nostradamus americano"

Donaldfaccia gli scongiuri: secondo il “” delle elezioni Usa, Allan Lichtman, saràHarris are domani le elezioni presidenziali. Il professore di storia all'American University di Washington finora ha predetto con successo l'esito del voto per la Casa Bianca nove volte su dieci. Una previsione che Lichtman effetua dal 1984. Tutto si basa su un sistema applicato dal docente in tutte le elezioni degli ultimi 30e basato su 13 “chiavi”. Si tratta di affermazioni, da definire vere o false, che vanno dal carisma dei candidati alla maggioranza al Congresso, dalla presenza di un terzo partito alla ricandidatura del presidente uscente, dalla salute dell'economia a eventuali disordini. Utilizzando questo sistema, Lichtman ha previsto correttamente l'esito di ogni elezione dal 1984, fatta eccezione per la corsa serrata del 2000 in cui il repubblicano George W.