Grande Fratello undicesima puntata | eliminato a sorpresa Iago Garcia Alfonso D’Apice nuovo concorrente i nominati sono…

Si è appena conclusa l’del, il reality show di Canale 5 condotto daSignorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social. L’undicesimo appuntamento serale delha avuto inizio con l’ingresso in studio di Diletta Leotta, che domani debutterà su Canale 5 in qualità di conduttrice della nuova edizione de La Talpa (clicca QUI per scoprire il cast del reality show). A seguire, si è entrati nel vivo partendo dalle opinioni dei concorrenti circa l’incontenibile passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A differenza degli inquilini, che hanno condannato l’eccessiva intimità manifestata dai due, Buonamici ha spezzato una lancia nei confronti della coppia. Ha infatti parlato di “un atteggiamento moralistico esagerato“.