Ilgiorno.it - Giovani avanti con giudizio

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Beruschi Una piccola innocente citazione manzoniana, mi è venuta così, pensando ai problemi che idi oggi devono affrontare. I miei 9 lettori sanno che questo è un tema che frulla spesso nella mia testa, ma lunedì scorso sono venuto a contatto con una realtà interessantissima, peccato che è durata solo due giorni. Ero stato invitato dal dottor Carlo Barberis alla cerimonia di apertura di Expo Training 2024, a Rho Fiera Milano; sono rimasto affascinato da come questa sua iniziativa si sia sviluppata in questi anni: erano presenti fior di onorevoli, di senatori, di assessori, ma soprattutto centinaia diche giravano per gli stand (un centinaio di aziende, enti pubblici, scuole) e si interessavano a tutto ciò che vedevano. Infatti lo scopo è proprio quello di aiutare iad approfondire le conoscenze per la scelta degli studi da intraprendere in funzione del lavoro, che vorrebbero esercitare in futuro.