Ilfattoquotidiano.it - “Fondi garantiti dallo Stato ottenuti con documenti falsi”, due inchieste con arresti e perquisizioni. Banca Progetto: “Noi parte lesa”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

A due settimane dal provvedimento di amministrazione giudiziaria del Tribunale di Milano nei confronti di, c’è un altro caso che riguarda. Questa volta si tratta di un prestito di 6,7 milioni didall’istituto tramite documentazione falsa. Tre le misure cautelari, di cui due, in una indagine della procura di Brescia, parallela a una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, larotta e l’autoriciclaggio. Inoltre la Guardia di finanza sta effettuando una serie di, anche nella sede dellaindagata, dove sta acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.