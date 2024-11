Europei di Calcio a 5 Paralimpico, l’Italia sconfitta all’esordio dall’Ucraina

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Antalya – Arriva unaperdela 5 categoria B2-3 ad Antalya. Nella città turca si stanno svolgendo glie gli Azzurri hanno dato il massimo nella prima partita della competizione. Ha vinto l’Ucraina per 3-1.è passata in vantaggio con un gol di Fabio Cazzanti. Nella ripresa gli avversari hanno accorciato le distanze e hanno pareggiato 1-1, per poi dilagare fino al risultato finale, a favore. Gli Azzurri hanno disputato una grande partita e hanno tenuto testa all’Ucraina, favorita per il titolo.sarà ancora in campo mercoledì prossimo 6 novembre alle ore 13 contro l’Inghilterra. Come riporta comitato.it – Appalusi comunque per la formazione del ct Marco Pizzoli che ha tenuto testa a un avversario fortissimo, grande favorito per la vittoria dell’Europeo.