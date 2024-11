Dilei.it - Emma Bonino riceve una visita a sorpresa da Papa Francesco

Leggi tutto su Dilei.it

Vi sono differenze di opinioni, valori che a volte si allontanano, eppure resta vivo l’affetto diper. Questa mattina il Pontefice, con una grande, si è recato a casa della politica, per farlee assicurarsi del suo stato di salute in seguito al recente ricovero di dieci giorni per problemi respiratori. La sorprendentediha lasciato il Vaticano per impegni istituzionali, era infatti atteso alla Gregoriana per la tradizionale inaugurazione dell’anno accademico. E, trovandosi nel centro di Roma a bordo della sua 500 bianca, il Pontefice ha deciso di fare una piccola deviazione e andare a trovare una cara amica. Ilsi è recato a casa di, alla cui uscita è stato riconosciuto da una passante, con cui la guida della Chiesa Cattolica ha amabilmente scambiato qualche parola.