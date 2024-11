Ilrestodelcarlino.it - Danni del terremoto al cimitero: ora in partenza i lavori di restyling

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Sarà la ditta Mgg costruzioni srl unipersonale di Ripatransone ad eseguire idi riparazionee miglioramento sismico delmonumentale di Cupra Marittima, finanziati con un’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione sisma del 2016. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegner Mario D’Emidio per quanto riguarda l’aspetto strutturale e dall’architetto Luca Vagnoni per quello architettonico. Iriguarderanno il portico lato nord e l’emiciclo ipogeo della porzione delmonumentale prevedendo il ripristino funzionale delle porzioni interessate daidel sisma. Il responsabile unico del progetto e l’architetto Barbara Pasqualini. Le attività previste hanno un costo di 900mila euro interamente a carico del Ministero. Alla gara d’appalto hanno partecipato 22 ditte e la Mgg costruzioni srl di Ripatransone si è aggiudicata icon un ribasso del 18,762%.