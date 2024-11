Lanazione.it - Contratto scaduto per il commissariato. La Prefettura avvia una ricerca di mercato

Leggi tutto su Lanazione.it

Sarzana, 5 novembre 2024 - Ilè alladi una nuova sede. Lo si apprende visionando l’avviso relativo alla manifestazione di interesse che punta a individuare un immobile atto a ospitare ildella polizia di Stato di Sarzana, condi locazione della durata di 6 anni rinnovabile per ulteriori sei annualità, protocollato dalladella Spezia lo scorso 17 ottobre. Che gli spazi attualmente in dotazione deldi Sarzana, con sede in piazza Vittorio Veneto, non fossero più sufficienti da soli a soddisfare le esigenze professionali del presidio è un dato di fatto noto da tempo. Risale infatti allo scorso aprile l’incontro in cui il sindacato Siulp aveva ribadito all’amministrazione Ponzanelli la necessità di reperire spazi adeguati per garantire il lavoro dei dipendenti e un maggior comfort agli utenti che afferiscono ale che spesso si ritrovano a dover aspettare il proprio turno sulle gradinate esterne alla struttura.