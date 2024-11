Anteprima24.it - “ConosciAMO il Benevento”, domani la seconda tappa a San Giorgio la Molara

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quella di Montefalcone di Val Fortore, è prevista per6 novembre ladi “il”, un progetto che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il club di via Santa Colomba in provincia rivolgendo un’attenzione particolare agli studenti delle scuole. La squadra si recherà a Sanlaper disputare una gara amichevole contro la squadra locale che milita incategoria nel nuovo campo sportivo del paese inaugurato lo scorso 17 settembre alla presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente Oreste Vigorito. La lunga giornata partità dalla mattina quando una delegazione composta da alcuni dirigenti e dai calciatori Lanini, Manfredini, Starita, Talia e Viscardi incontrerà gli studenti delle scuole di San Giuorgio lache potranno rivolgere delle domande ai giallorossi e discutere di valori come il rispetto, la disciplina e la passione per il calcio.