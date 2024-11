Justcalcio.com - Benzema: Mbappe deve adattarsi al ruolo del Real e dimenticare Vinicius, il migliore al mondo

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Kylianimparare a giocare come attaccante centrale alMadrid perché non può sostituireJunior sulla fascia sinistra. Queste sono state le parole del secondo miglior marcatore di tutti i tempi dei Los Blancos, Karimha segnato otto gol in 14 presenze in tutte le competizioni con ilMadrid dal suo trasferimento dal Paris Saint-Germain, ma non è riuscito a segnare nelle ultime cinque partite. Il 26enne è stato schierato in unpiù centrale da quando era sotto Carlo Ancelotti, rispetto alampio in cui ha avuto successo con i Parisiens. “Il problema secondo me è questonon è un attaccante centrale, anche in Nazionale, ogni volta che gioca da numero nove non si sente bene, perché non è il suo”, ha dettoalla trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito.