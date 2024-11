Movieplayer.it - Uomini e donne: Gemma balla la Lambada con Fabio, Maria lascia Martina senza corteggiatori

La prima puntata della settimana del dating show diDe Filippi ha segnato un altro passo avanti per la frequentazione di una coppia del Trono Over.Galgani è stata ancora una volta la protagonista della prima puntata della nuova settimana di. Prasanna potrebbe nascondere qualcosa, mentre il Trono Classico diDe Ioannon continua a essere l'unico a regalare emozioni e divertimento, grazie anche alle dinamiche tra idella tronista. Trono Over La prima seduta diè dedicata all'inossidabileGalgani, che nei giorni scorsi ha conosciuto, un cavaliere che ha vissuto gran parte della sua vita all'estero, in Canada. Nell'ultimo fine settimana, la dama piemontese esono usciti insieme. La loro cena a base di .