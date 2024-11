Ilgiorno.it - Una sfida a scolpire la neve. Gli alunni di elementari e medie realizzano fiabe ghiacciate

Dall’attualità del cambiamento climatico, tema dello scorso anno, a quanto di più lontano dalla realtà ci sia: la fiaba. Inventata e mai raccontata oppure famosa e rivisitata non fa differenza, l’importante è che la cornice sia quella dell’inverno. Saranno proprio le "" il filo conduttore della nona edizione del Premio "Idroelettricamente", rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Sondrio che il Bim propone ogni anno. Il bando di concorso, con scadenza il 22 novembre, prevede la partecipazione di un numero massimo di trenta classi, ciascuna delle quali potrà contare sulla consulenza di un esperto per svolgere un laboratorio, tra il 24 novembre e il 20 dicembre, durante il quale glipotranno acquisire le abilità necessarie per eseguire prima un modello, quindi la scultura divera e propria.