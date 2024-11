Ilgiorno.it - Un bottino da brindisi. Rubate al ristorante 50 bottiglie di champagne

Ristoranti nel mirino dei ladri, con due diversi colpi nella stessa notte in luoghi distanti del Pavese. Con bottini molto differenti: a Siziano costosedi pregiato, a Voghera poche centinaia di euro di fondocassa. Il primo furto è stato messo a segno ai danni del “Capannone Sp40“, sulla Binasco-Melegnano, inaugurato a settembre in una raffinata location realizzata rimettendo a nuovo un’area dismessa della zona industriale di Siziano. I malviventi hanno approfittato della qualità dell’enoteca portando via 50di Dom Pérignon che si trovavano esposte nel. Il valore dev’essere ancora quantificato, ma è ingente se si calcola che una bottiglia di questoparte da un minimo di 200 euro per raggiungere prezzi più elevati a seconda delle annate.