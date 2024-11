Ilrestodelcarlino.it - Travolto da un treno in corsa. Muore sul colpo a 27 anni. Sospeso il traffico ferroviario

dalinsui binari della stazione di Marzocca. Un 27enne di Fano, D.B. le sue iniziali, residente nel quartiere di Torrette, ha perso la vita sabato notte intorno alle 22,30, investito da unmerci che percorreva la tratta Ancona – Verona. Il ragazzo è morto sula causa del violento impatto con il mezzo in. I rilievi sono stati effettuati dal personale della Polfer di Ancona. Sul posto anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La circolazione ferroviaria è stata subito bloccata come avviene, di prassi, in tragici episodi come questo.