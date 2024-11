Tragedia in montagna | Vittorio Damiano e Giada cadono e muoiono avevano 26 31 e 41 anni | cosa è successo

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

in, per la precisione sulle Dolomiti bellunesi, dove due giovani sono morti mentre facevano ciò che più amavano: scalare le montagne dove sono. Le vittime si chiamavanoRosson, 41, originaria di Agordo, in provincia di Belluno, eSacchet, 31enne di Podenzoi, sempre in provincia di Belluno. Un’altra vittima si è registrata nelle stesse ore, si tratta diNovello di Nogara, in provincia di Verona, morto in Trentino cadendo dalla ferrata della Val del Rì. La donna è volata dalla Croda dei Toni, ad Auronzo, mentre il trentunenne è precipitato dallo Sfornioi di Mezzo. L’infermiere si trovava sul massiccio nelle selvagge montagne della Val di Zoldo e il suo corpo è stato trovato all’interno di un camino, un passaggio stretto e verticale dove si è fermato dopo la terribile caduta. “Due morti e un ferito”.