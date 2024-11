Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 17:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina questa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare incidente su via Pontina in fila in prossimità del raccordo anulare nelle due direzioni sempre per incidente Ci sono code anche su via del Mare all’altezza di via di Mezzocammino in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale pere lavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni proseguendo sulla tangenziale code tra Batteria Nomentana e via Tiburtina dove per urgenti lavori si transita su carreggiata ridotta nei pressi della galleria della Nuova Circonvallazione interna coda tratti anche in carreggiata opposta tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi E questa sera all’Olimpico alle 20:45 in programma Lazio Cagliari già TV alimenti relativi alla sosta e la viabilità nella zona del Foro Italico inevitabili ripercussioni al Flaminio della Vittoria soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie può consultare il sito