Ti porta Firenze! Con il bonus TPL 2024-2025

Sarà possibile fino al 16 novembre richiedere ilTPL, la promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto pubblico locale (bus, tramvia e treno ) che il Comune diriserva, per il secondo anno consecutivo, ai residenti sul territorio comunale. Si tratta di una promozione dedicata a tre categorie di utenti: gli studenti nati tra il 1 gennaio del 2006 ed il 30 aprile del 2011, i nuovi abbonati, e gli abbonati storici. Per le prime due categorie, studenti e nuovi abbonati, la promozione consisterà in un abbonamento annualeUrbano gratuito a fronte del pagamento di un costo di iscrizione di 50 euro. Per gli abbonati storici è invece previsto un contributo per uno sconto sul prezzo dell'abbonamento annuale urbano capoluogo. Nello specifico, i “nuovi abbonati” sono coloro che non hanno ancora registrato un profilo sulle di Autolinee Toscane oppure che ne hanno registrato uno ma non fanno parte della categoria degli “abbonati storici”.